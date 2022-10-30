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Gazeteci Erk Acarer açıkladı: Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un iddianamesi hazırlandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında iddianame hazırlandığını duyuran gazeteci Erk Acarer, "Olur’a atfedilen 2 suç, örgüt üyeliği ve Gazeteci Emre Erciş’in vurulmasını azmettirme" dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 00:16
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Gazeteci Erk Acarer açıkladı: Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un iddianamesi hazırlandı

Gazeteci Erk Acarer açıkladı: Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un iddianamesi hazırlandı
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Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından; suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan, Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Emre Olur hakkında son gelişmeleri aktardı.

Acarer şu ifadeleri kullandı:

"1-Kamuoyunda Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur iddianamesi hazırlandı! Buna göre TCK 220/2-3 ve TCK 37’den cezalandırılması istendi.

2-Dosyanın Savcısı, Sedat Peker’e iç savaş çağrısı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit eylemleri nedeni ile yapılan suç duyurusunda ifade alan Alim Yaşar! Daha doğrusu Peker’i akşamüstü kahvesine çağırmıştı!

3-Olur’a atfedilen 2 suç, örgüt üyeliği ve Gazeteci Emre Erciş’in vurulmasını azmettirme! Bu suçlara ilişkin bir gizli tanık ifade vermiş! Anlaşılan muhalif gazeteciler ile ilgili bir suç yaratılamamış! Bazı dosyalarda da takipsizlik verilmiş!"

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