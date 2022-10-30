Gazeteci Erk Acarer açıkladı: Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un iddianamesi hazırlandı

Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından; suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan, Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Emre Olur hakkında son gelişmeleri aktardı.
Acarer şu ifadeleri kullandı:
"1-Kamuoyunda Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur iddianamesi hazırlandı! Buna göre TCK 220/2-3 ve TCK 37’den cezalandırılması istendi.
2-Dosyanın Savcısı, Sedat Peker’e iç savaş çağrısı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit eylemleri nedeni ile yapılan suç duyurusunda ifade alan Alim Yaşar! Daha doğrusu Peker’i akşamüstü kahvesine çağırmıştı!
3-Olur’a atfedilen 2 suç, örgüt üyeliği ve Gazeteci Emre Erciş’in vurulmasını azmettirme! Bu suçlara ilişkin bir gizli tanık ifade vermiş! Anlaşılan muhalif gazeteciler ile ilgili bir suç yaratılamamış! Bazı dosyalarda da takipsizlik verilmiş!"
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