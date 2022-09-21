Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edilmişti. Olur çıkarıldığı hakimlikçe “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklandı.

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur, emniyetteki işlenlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Olur, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Olur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.