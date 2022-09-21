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  • Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı

Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı

Son dakika... Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:34
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Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı

Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edilmişti. Olur çıkarıldığı hakimlikçe “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklandı.

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur, emniyetteki işlenlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Olur, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Olur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Aydın Muhsin
21.09.2022 18:59
Az kaldı, yerler değişecek. Gerçekten komedi..  
 
Vatandaş
21.09.2022 18:56
Hukuk niyet okumaz suç varsa cezalandırır varsayımla ceza verilecekse bu ülkede demokrasiden bahsedilemez  
 
Ek
21.09.2022 18:46
Komedi  
 
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