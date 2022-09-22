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Sedat Peker ‘Emre Olur’ sessizliğini bozdu: Bedel ödenecekse en önde olmak isterim

Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul'a getirilen, suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, tutuklandı. Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker ile yaptığı telefon görüşmesini aktararak, "'Bedel ödenecekse en önde olmak isterim, alkış alınacaksa tüm dostlarım ortak olmalı." dediğini söyledi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 00:25
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Sedat Peker ‘Emre Olur’ sessizliğini bozdu: Bedel ödenecekse en önde olmak isterim

Sedat Peker ‘Emre Olur’ sessizliğini bozdu: Bedel ödenecekse en önde olmak isterim
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur, emniyetteki işlenlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmiş, hakimlik Olur'un ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

SEDAT PEKER'DEN AÇIKLAMA

Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından Olur'un tutukluluğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Peker ile telefonda görüştüğünü aktaran Barkın, Peker'in Olur'a, "Emniyette sana kötü davranabilirler. Bu yüzden, sosyal medya hesabımın Sedat Peker tarafından kullanılmasının hukuken suç olduğunu değerlendiremedim, cahillik yaptım" dediğini söyledi.

Barkın ayrıca, "Bu arada Emre Olur’u cezaevinde ziyaret edecek meslektaşım da yarın ifade sürecine dair açıklama yapacağını iletti" ifadelerine yer verdi.

"İFADESİNDEKİ BİR KELİMENİN BU ŞEKİLDE YORUMLANMASI EMRE OLUR İÇİN DE ADİL DEĞİL"

Barkın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Sedat Peker ile biraz önce telefonla görüştüm. Gün içerisinde tutuklanan Sayın Emre Olur ile ilgili kendisini seven veya sevmeyen bazı çevrelerin yaptıkları yorumlardan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Emre Olur Abu Dhabi’den uçağa binmeden önce kendisi ile telefonla görüşmüş.

Emre Olur’a “Emniyette sana kötü davranabilirler. Bu yüzden,sosyal medya hesabımın Sedat PEKER tarafından kullanılmasının hukuken suç olduğunu değerlendiremedim,cahillik yaptım” demesini Emre Olur’dan kendisinin istediğini söyledi. Bütün dostlarına olduğu gibi Emre Olur’a da koruma içgüdüsü ile yaklaştığını, bu yönde ifade vermesini istediğini ifade etti. Ancak sosyal medyada ve bazı basın organlarında yapılan yorumları görünce açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini söyledi.

Sayın Peker’e neden böyle bir istekte bulundunuz diye sordum. 'Bedel ödenecekse en önde olmak isterim, alkış alınacaksa tüm dostlarım ortak olmalı. Bu felsefem nedeniyle yanlış yorumlamaya neden olacak bir durum ortaya çıktı' dedi.

İfadesindeki bir kelimenin bu şekilde yorumlanması Emre Olur için de adil değil. Mevzunun nedeni cehalet değil de koruma içgüdüsü. Bu arada Emre Olur’u cezaevinde ziyaret edecek meslektaşım da yarın ifade sürecine dair açıklama yapacağını iletti."

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