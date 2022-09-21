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Emre Olur'un tutuklanmasının ardından Sedat Peker'in avukatından ilk açıklama

Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un tutuklanmasının ardından avukatından ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 20:50
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Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un tutuklanmasının ardından avukatından ilk açıklama geldi

Emre Olur'un tutuklanmasının ardından Sedat Peker'in avukatından ilk açıklama
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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un tutuklanmasının ardından Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Barkın, "Yasanın tutuklama öngörmediği bir suç isnadından dolayı verilen tutuklama kararı yasanın varlığını anlamsızlaştırır" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin dosyada tek bir tutuklunun dahi kalmadığını belirten Barkın, "Başka bir tek eylem yüklenmeyen, suçlamanın sadece örgüt üyeliğinden ibaret olduğu bir kişiyi tutuklama da hak,adalet,hakkaniyet kavramlarını anlamsızlaştırır.

O sistemde adalet,Mülk’ün temeli olmaz. Adaletsiz Mülk’ün de anlamı olmaz." dedi.

Barkın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

Kişilerden,olaylardan,dosyalardan bağımsız ifade edeyim.

Yasanın tutuklama öngörmediği bir suç isnadından dolayı verilen tutuklama kararı yasanın varlığını anlamsızlaştırır.
Tek tutuklunun kalmadığı bir dosyada başka bir tek eylem yüklenmeyen, suçlamanın sadece örgüt üyeliğinden ibaret olduğu bir kişiyi tutuklama da hak,adalet,hakkaniyet kavramlarını anlamsızlaştırır.

O sistemde adalet,Mülk’ün temeli olmaz.
Adaletsiz Mülk’ün de anlamı olmaz.

Emre Olur’un gözaltından başlayarak tüm süreci takip ettim.
Kendisiyle ve müdafii ile görüştüm. Suçlamayı,delilleri dinledim.
Hiçbir tarafgirlikle ifade etmiyorum.Emre Olur’un tutuklanması hiçbir hukuki gerekçe ile açıklanamaz.

Siyasi görüşü,inancı,aidiyeti ne olursa olsun,bu isnatla,bu hukuki temelle insanların özgürlüklerinden yoksun kaldığı bir sistemde,kimse gece rahat uyuyamaz.
Üzüntüm keşke sadece Emre Olur için olsaydı.

Bundan da ötesi,bir gazeteciyi görüştüğü kişi ya da bir kişiyi görüştüğü bir gazeteci nedeniyle değerlendirmek,suçlamak…
Bir avukatı temsil ettiği kişi ya da dosyayla değerlendirmek.
Gazetecinin,avukatın ya da sair meslek grubunun tek değer kıstası ahlaklı olup olmamasıdır.

Bunları insanlık ‘teolojik evre’de bıraktı.
Uygarlık binlerce yıl kat etti üzerinden.
Nehirlerin tersine akmasını istemenin anlamı yok zira aktığını gören yok."

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