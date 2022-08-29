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Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına ilişkin suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker’in yolsuzluk yaptığını iddia ettiği SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:56
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:14
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Sedat Peker’in iddialarının Zafer Partisi SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına ilişkin suç duyurusu
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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker’in kendisiyle bağlantılı ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağı kurduğu öne sürüldü.

ZAFER PARTİSİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Peker’in iddialarının ardından Ankara Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulunan ilk isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve heyeti oldu. SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Özdağ adliye önünde yaptığı açıklamada, “Şimdiden uyarıyoruz, kanunsuz emirler alıp soruşturmayı engellemeye çalışanlar, kulağının üzerine yatanlar olursa bunun hesabını da bağımsız Türk yargısının önünde kısa zaman içerisinde verirler” dedi.

PEKER NE İDDİA ETMİŞTİ

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağı kurduğunu öne sürdü.

Peker, SPK Başkanı’nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için “12 milyon TL rüşvet istediğini” iddia etti.

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