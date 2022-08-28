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Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. İstifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun internet sitesine ulaşılamıyor

Rüşvet iddialarının ardından istifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kişisel internet sitesine ulaşılamıyor.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 19:06
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Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun internet sitesine ulaşılamıyor

Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. İstifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun internet sitesine ulaşılamıyor
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı  Serkan Taranoğlu'nun kişisel internet sitesi "serkantaranoglu.com.tr"ye rüşvet iddiaları üzerine gündeme gelmesi sonrası ulaşılamıyor.

İnternet sitelerinin anlık olarak arşivini tutan ve bu arşivi kamuoyu ile paylaşan Wayback Machine'de yer alan kayıtlara göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun sitesi "serkantaranoglu.com.tr"ye en son dün akşam saatlerinde erişiliyordu.

Wayback Machine'deki arşiv kayıtlarına göre, "serkantaranoglu.com.tr"ye Taranoğlu'nun sitesindeki 'Hakkımda' kısmında şu bilgiler yer alıyordu:

"1972 yılında doğan Serkan Taranoğlu, Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır.

1997 yılında Başbakanlık’ ta göreve başlayan Taranoğlu, Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğünde bir süre çalıştıktan sonra Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılına kadar Başbakanlık bünyesinde görev yapan Taranoğlu, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Kamu görevinden bir süreliğine ayrılan Taranoğlu, bu süre zarfında önce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanlığı yapmış, daha sonra da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun danışmanlığı (2011-2015) görevinde bulunmuştur. Bu görevi ifa ederken Türkiye Kürek Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de üstlenen Taranoğlu 24 /08/ 2015 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 3 ‘lü Kararname ile Ekonomi Bakan Müşavirliği kadrosuna atanarak tekrar kamu hizmetine dönmüştür.

Ekonomi Bakanlığında bir süre görev yapan Taranoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevlendirilmiştir. Yaklaşık 1,5 yıllık görevi sonrasında, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazeteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu bir dizi 'yolsuzluk' hikayesi anlatmıştı.

Peker, Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

GAZETECİ ERK ACARER TARANOĞLU'NUN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Gazeteci Erk Acarer, kişisel Twitter hesabından açıklama yaparAk rüşvet iddialarının odaĞında olan Serkan Taranoğlu’nun istifa ettiğini duyurdu.

Acarer yaptığı paylaşımda şunları ileri sürdü:

"(Sedat) Peker, bir kişiyi daha Ada’dan gönderdi. Serkan Taranoğlu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Aslında doğru artık o eski o değil. Akıl sağlığını yitirdi. Peker bir yandaş öğütme makinesi gibi. Berat’ın kağıt imha makinesinden bile işlevsel."

 

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Bilge tonyukuk
28.08.2022 21:21
Ben artık içinde Türklük sevgisi olan.gercekten ülkücü ve türk milliyetçisi değerlere inanan VARSA MHP li vekillerin MHP den istifalarını bekliyorum.artik kendinize gelin halka donun  
 
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