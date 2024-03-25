Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti. Görevliler hakkında soruşturma açıldı

Kaynak: AA
Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti. Görevliler hakkında soruşturma açıldı
Ankara'da bir hastanede sedyeden düşürülen Muharrem D. hayatını kaybetti. Savcılık, Muharrem D'nin ölümüne ilişkin, iki hasta bakıcı ve hemşire hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Yenimahalle'deki bir hastanede muayene için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D'nin ölümüne ilişkin hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay, 15 Mart'ta Yenimahalle'deki bir hastanenin dahiliye polikliniğinde meydana geldi. Hastanede yatan Muharrem D, hasta bakıcıların refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü.

Muharrem D'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

Sağlık görevlileri, kafa üstü düşen Muharrem D'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi.

Muharrem D, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından, hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Muharrem D'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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