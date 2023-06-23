Şeffaf telefon kılıflarının sararma nedeni nedir?

Şeffaf akıllı telefon kılıfı silikon, akrilik veya termoplastik poliüretan (TPU) kullanılarak üretilmiştir. Zamanla akıllı telefon kullanımıyla artan yüksek sıcaklıklara dayanabilen bu kapaklar Ecmco Industrial Plastics, Amerikan yapımı akriliğin güneş ışığında sararıyor.

Polikarbonat, üreticiler için daha çok tercih edilen bir malzeme olan akrilikten daha fazla kırılmalara dayanıklı bir TPU türü olarak tanımlanıyor. Bu malzeme, akrilik ve silikon UV ışığına maruz kaldığında tetiklenen bir oksidasyon reaksiyonu nedeniyle sararmaya başlıyor. Buna benzer bir reaksiyon ter ve yağ ile de meydana geliyor olarak tanımlandı.

ŞEFFAF TELEFON KILIFI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

En uygun fiyatlı çözüm birkaç damla bulaşık sabununu ılık suyla karıştırmanız ve bir diş fırçasıyla kılıfı nazikçe fırçalamaktır.

Kılıfı temizlerken iç ve dış kısımdaki tüm küçük oyuklara ve çentiklere dikkat etmek gerekir. En son kılıf durulanır ve yumuşak bir bezle kurulanır. Yaklaşık bir saat kadar havada kurumaya bırakılır.

Bu işlemi karbonat kullanılarak da yapılabilir, ancak tozu kılıfa kuru olarak uygulanır. İşlem bittiğinde kılıfı durulanır ve yumuşak bir bezle kurulanır. Telefonunuza takmadan önce kesinlikle kurumasını beklenir.