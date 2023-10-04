Sefo küfürlü rap yapanlar için bakın ne dedi

Rapçi Sefo bazı rap şarkılarının içinde 'küfür' olması hakkında ilk kez konuştu.

Sefo küfürlü rap yapanlar için bakın ne dedi

Snob Magazin'in haberine göre; Sefo, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

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Kendisini sadece çocukların dinlediği eleştirilerine katılmadığını söyleyen, 7’den 70’e hayran ve takipçi kitlesinin bulunduğunu söyleyen rapçi “Üç aylık bebeğin videosu var; benim şarkımla dans ediyor. Bakıyorum bir konser çıkışı bir teyze geliyor. Tam olarak net bir aralık veremiyorum. Şimdi beni dinleyen çocuklar büyüyecek, onlarda iz bırakmış olmak güzel olacak” dedi.

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HALKTAN BİRİYİM KORUMA İHTİYACIM YOK

Konserlerinde koruma kullandığını, kimseye kötülük yapmadığını için kötülük beklemediğini ve halktan biri olduğundan korunmaya ihtiyaç duymadığını belirten Sefo şöyle devam etti: “Allah korusun hiç korumaya ihtiyacım olmadı. Günlük hayatımda hiç kullanmıyorum. Konserlerde birkaç koruma oluyor. Kimseye kötülük yapmadım, kimsenin de bana durup dururken kötülük yapacağını düşünmüyorum. Ben zaten halktan biriydim hep ben oydum küçüklükten beri. Yalnız kalmayı sevdiğim için korumayla gezince rahatsız hissedebilirim, biraz gergin olurum”

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KAVGANIN İÇİNDE OLMAK İSTEMEM

Genç rapçi, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde arasının açık olduğu meslektaşı Çakal ile kavga ettikleri iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını anlatıp “Asla dikkat çekmek adına değil, hatta bu şekilde kavga ve tartışma ortamlarının içinde bulunmak istemem. Öyle bir insanda değilim. O gün başka arkadaşlar arasında öyle bir tartışma yaşandı. Benim kimseyle sıkıntım yok” şeklinde konuştu.

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GERÇEKLERİ GÖSTERİRKEN ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLEMEK OLMAZ

Sefo, son dönemde rap şarkıcıların şarkı sözlerinin içinde uyuşturucu ve cinsellik içeren sözlere yer vermesini uygun bulmadığını da ifade etti. Kendi yaptığı müzikte bu tür içeriklerin olmadığını ve küfre karşı hassas olduğunu anlatan Sefo, şöyle konuştu: “Onu yazan kişi ondan uzak durulmasından ya da yaşadıklarını anlatıyordur belki ama benim yaptığım müzikte öyle şeyler yok. İsteyen dinler istemeyen dinlemez zaten. Tabii ki de öyle şarkıları hiçbir anne ve baba istemez. Ben de istemem. Zaten genelde o tip şarkıları dinlemiyorum. O gerçekleri alenen gösterip çocukları olumsuz etkilemek yanlış olabilir. Ben arkadaşların tam olarak hangi amaçla yaptıklarını bilmiyorum. Ben de o tarz sıkıntılı şeyler olmuyor, küfür falan dikkat ediyorum. Arada bir iki tane kaçıyor o kadar olacak. Onu da sansürlemeye çalışıyorum"

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