Rapçi Sefo ve Çakal gece kulübünde birbirine girdi. Müşteriler nereye kaçacağını şaşırdı

Rapçi Sefo ve Çakal, İstanbul Boğaz hattındaki ünlü bir gece kulübünde kavga etti. İddiaya göre gerginlik rap dünyasının iki ünlü ismi Çakal ile Sefo arasında yaşandı.

Araları uzun süredir bozuk olan iki şarkıcının yaşanan gerilim sonrası birbirine girdiği konuşuldu. Ancak iki rapçi de kavgaya kendilerinin dahil olmadığını gerilimin arkadaşları arasında yaşandığını belirtti.

Rapçi Sefo son şarkısında da Çakal'a gönderme yaptı. İkili bir etkinlikte karşılaşan ikili mekanda birbirlerine girdiler.

Olaya iki tarafın arkadaş çevresinin de dahil olmasıyla mekandaki müşteriler nereye kaçacaklarını şaşırdı.

Daha önce Sefo ile ilgili "Salakmışım, Affettim'i Mahvettim'e benzetecek kadar salakmışım" sözleriyle Sefo'ya göndermede bulunan Çakal, Instagram hesabının hikaye kısmından video yayınlayarak, "Birilerinden medet umarak bir yerlere gelmedik" yorumunda bulunmuştu.