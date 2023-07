Şehir hastanelerinin arkasındaki dış güçler ortaya çıktı

Şehir hastanelerinin yapımının arkasındaki uluslararası güçler ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmada hastanelerin yapımı için harcanan paranın hangi uluslararası bankalardan alındığı yer aldı. T24 yazarı Canan Yıldız, köşe yazısında Yağız Alp Tangün’ün doktora tezinden bir örnek sundu. Söz konusu örnekte Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için kredilerin hangi yabancı bankalardan alındığı yer aldı.

Canan Yıldız’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Peki bu hastaneleri kimler inşa ediyor, hangi firmalar işletiyor, hangi uluslararası şirketler kredi verdi, nasıl bir ağ var?

Bununla ilgili şehir hastanesi projelerinde ihale verilenlerden hareketle şirket, banka ve kredi kuruluşları arasındaki ilişkiler haritalandırıldı.

Haritayı hazırlayan "Devlet ve Sermayenin Yeniden Üretiminde Denetim Mekânı Olarak Şehir Hastaneleri" başlıklı doktora tezini hazırlayan araştırmacı Yağız Alp Tangün.

Haritada renkler çeşitli kategorileri imliyor.

'Kırmızı' toplar ne kadar büyükse o bir şehir hastanesinin büyüklüğünü, maliyetini ve hastaneyi yapmak için ilişki ağının büyüklüğünü anlatıyor.

Örneğin, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi büyük 'kırmızı top'la gösterilmiş. Çam Sakura’yı, bugüne kadar 3 milyon 200 bin metrekare alanda 7 bin 100 yatak kapasiteli şehir hastanesi yapan Rönesans şirketi ile sağlık alanındaki dev şirketlerden Japon Sojitz Sojitz Hospital PPP Investment BV ile birlikte inşa etti.

Ağdaki ilişkilere göre yedi banka ve kredi kuruluşuna borçlandı bu iki şirket. Bunlar şunlar:

Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Iyo Bank, Ltd., Japan Bank for International Cooperation, Nippon Life Insurance Company, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ve The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Tangün’ün doktora tezindeki haritada, proje için sağlanan finansal kaynak da 'mor' renkle gösterilmiş. Kategorinin adı da 'Borçlanır.'

Haritadaki Turkuaz renk, hastanenin hangi şirket tarafından işletildiğini imliyor. İşleten firma genelde hastaneyi yapan firma oluyor. Devlet o firmaya hem kira hem de hizmet bedeli ödüyor.

Haritanın çeperindeki şehir hastaneleri ise 21 B, yani davet usulü ihale ile yapılan hastaneler. Onların uluslararası finans kuruluşlarıyla bağı haritada gösterilmemiş."