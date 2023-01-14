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Şehir Tiyatroları'nda 15 oyun sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ocak ayının yeni haftasında 15 oyunla İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:46
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Şehir Tiyatroları'nda 15 oyun sahnede

Şehir Tiyatroları'nda 15 oyun sahnede
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İBB Şehir Tiyatroları 2022-2023 tiyatro sezonunun ana temasını "İstanbul Klasiklerle Buluşuyor" olarak belirledi. Şehir Tiyatroları yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunlarına da sahnelerinde yer veriyor.

Bu hafta; Tartuffe, Çın Sabahta, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, İki Efendi'nin Uşağı, Komik Para, Zehir, Öldün, Duydun mu?, Çingene Boksör, Bir Gece Masalı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, Herkes Sihirbaz Olacak, Bekçi ile Postacı adlı oyunları sahnelenecek.

Tartuffe: Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölümsüz eserde; inancı, aileyi, aşkı, erkek-kadın farklarını, dünümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anları iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkarıyoruz. Orhan Veli'nin olağanüstü çevirisine, şiirlerinden bestelenen şarkıların da eşlik ettiği seyirliğimizle, hayata dair bu acayip bilmeceyi bir kez daha kahkahalarla selamlıyoruz.

Molière'in yazdığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 18-21 Ocak 2023 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

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