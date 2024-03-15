Şehir Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurladı

Şehit Ercan Güven için Konya Havaalanı’nda tören yapıldı.
Törende şehit Uzman Çavuş Güven’in özgeçmişi okunarak, dualar edildi.
Duanın ardından şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında uçağa alındı.
Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi, Konya'dan askeri uçakla Çıldır Havaalanı'na geldi. Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilen şehide helallik alındı.
Şehidin eşi Cansu Güven, oğlu Ahmet Güven ile annesi Hatice ve babası Yusuf Niyazi Güven gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze, Girne Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri bando tarafından hazırlanan kortej eşliğinde Kemer Mezarlığı’na getirildi.
Şehit Güven, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.