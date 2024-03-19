Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kaynak: İHA
Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Kars'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Kars'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler için iftar programı yapıldı.

Program Polis Evi'nde düzenlendi. Programa; Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemek daha son sona erdi.

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