Şehit düşen Murat Yıldırım'ın adı parkta ölümsüzleştirildi



Ağaçköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve orman yangınında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım’ın adının verildiği park, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı İş İnsanı İsmet Güral, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve müdürlük çalışanları, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, birim müdürleri, Şehit Murat Yıldırım’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda Kütahyalının katıldığı törenle açıldı.