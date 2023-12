Şehit Kemal Aslan'ın babası oğluyla son görüşmesini anlattı! Yürek yakan detayı açıkladı

Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Aslan için pazar günü Elazığ’da tören düzenlendi.

Düzenlenen törenin ardından Aslan, son yolculuğuna uğurlandı. Baba Aslan, oğlu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.

"İZNE GELMEK İSTİYORDU, TEMELLİ GELDİ"

Baba Aslan, ''Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. 'Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. İzne gelmek istiyordu, temelli geldi'' diye konuştu.

"GURUR DUYUYORUM"

Şehit oğlu ile saat 14.00 civarında konuştuklarını aktaran Mehmet Aslan, "Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, ‘Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu. 'Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi. Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum. Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim. Hain babası olsaydım kimse buraya gelmezdi. Şu an her taraftan arıyorlar. Trabzon’dan müftümüz arıyor, Çanakkale’den arıyorlar, Türkiye’nin her bir tarafından arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum ”diye konuştu.

SON VİDEOSU DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şehit Kemal Aslan’ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıkmış, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadelerini kullandığı görülmüştü.