Askerleriyle 4 bin metrede çarpışan efsane general Osman Pamukoğlu 12 şehit verilen saldırıdaki şok yanlışları açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programının konuğu Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu oldu. Türkiye’nin yakın zamanda 12 şehit verdiği Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin değerlendirmeler yapan Pamukoğlu’nun çarpıcı tespitleri şöyle:

“TOPRAKLA İŞİMİZ YOK, BİZ GİRER, DARMADAĞIN EDER FAZLA KALMAYIZ”

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi ben Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

“GAYRİNİZAMİ HARPTE TEK FORMÜL ARA, BUL, YOK ET. NE ÜSSÜ?”

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize kendisi lazım.

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?

“ÜS DEMEK ‘EN ZAYIF ANINDA MUTLAKA BEN SANA BASKIN YAPARIM’ DEMEK”

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.

Tecrübenin kurumla ilgisi yoktur. Tecrübenin kişiyle ilgisi yoktur. O kişi giderse, tecrübe gider.” diye konuştu.