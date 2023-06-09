Şehit Mesut Ardıç kabri başında anıldı

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda; Kur'an-ı Kerim okundu, Ahlat Müftüsü M. Fudayil Uyanık tarafından da dua okundu.

Anma programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. (İHA)