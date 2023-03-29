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  • Oyuncu Emel Yıldırım şehitlik güzel bir mertebe ama acısı çok büyük. Şehit olan babasını anlatırken duygu dolu anlar yaş

Oyuncu Emel Yıldırım şehitlik güzel bir mertebe ama acısı çok büyük. Şehit olan babasını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan güzel oyuncu Emel Yıldırım, 6 yaşındayken babasının şehit olduğunu ifade ederken duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:36
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Şehit olan babasını anlatan oyuncu Emel Yıldırım duygu dolu anlar yaşadı

Oyuncu Emel Yıldırım şehitlik güzel bir mertebe ama acısı çok büyük. Şehit olan babasını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı
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1993 Türkiye 2. Güzeli ve oyuncu Emel Yıldırım, 360 TV ekranlarında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Aile yaşantısından bahseden Yıldırım, 6 yaşındayken babasının şehit düştüğünü anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"BABAM 42 YAŞINDA ŞEHİT OLDU"

Aile yaşantısından bahseden Emel Yıldırım, "Asker çocuğuyum. Babam ben 6 yaşındayken vuruldu, şehit oldu. 3 abim var, evin tek ve en küçük kızı benim. Babam öldüğünde 42 yaşındaydı. Ben bu konuları çok konuşmam. 18 yaşındayken yarışmaya girmiştim. Abilerim beni kısıtlamadılar. En büyük abim astsubay, benim büyüğüm de özel harekattı. El bebek gül bebek büyütüldüm ama onların karışması gerekecek şeyler yapmadım. Eskiden her şey çok daha güzeldi" dedi.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE AMA ACISI ÇOK BÜYÜK"

Ünlü isim, Kalaycıoğlu'nun "Babanla anı biriktirebildin mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Sanki Allah'ın bana bir lütfuymuş gibi 6 yaşına kadar çok net yaşadım babamı. Her günüm onunla geçti. Babamın çalıştığı karakol eve çok yakındı ve sabah uyandığım gibi karakola giderdim, asker de beni eve getirirdi. O denli babama aşıktım. Uyuduğumda da hep 'baba' diye sayıklardım.

Şehitlik çok güzel bir mertebe ama bana acısı çok büyüktü. Babam keşke yaşasaydı. Baba ve Babalar günü denildiğinde bende akan sular duruyor. İnşallah öbür dünyada babamla karşılarız. Abimleri babamın yerine koyduğum dönemler oldu. O yaşta babamın tabutunu gördüğüm için travma oldu ve cenazelere katılamam. Şehit denildiğinde de kalbimin hızlı atması da bir travma. Ülkemizde şehit olduğunda da paylaşım yapamıyorum babamdan dolayı."

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