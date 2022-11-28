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  • Şehit teğmen son arzusunda Beni ilk gece yalnız bırakmayın demişti. Teğmen arkadaşları Harbiye Marşı'nı söyledi

Şehit teğmen son arzusunda Beni ilk gece yalnız bırakmayın demişti. Teğmen arkadaşları Harbiye Marşı'nı söyledi

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesinde, teğmen arkadaşları hep bir ağızdan Harbiye Marşı'nı söyledi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 18:51
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Şehit teğmenin arkadaşları hep bir ağızdan kapatılan Harbiye'nin marşını söylediler

Şehit teğmen son arzusunda Beni ilk gece yalnız bırakmayın demişti. Teğmen arkadaşları Harbiye Marşı'nı söyledi
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Irak'ın Kuzey'inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in memleketi Nizip’te taziye çadırı kuruldu. Teğmen Öztürkmen’in ailesini, silah arkadaşları yalnız bırakmadı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Taziye çadırında konuşan baba Derde Öztürkmen, “O okurken ondan Harbiye Marşı’nı dinlerdik. Mezun olduğunda da Harbiye Marşı’nı dinlerdik. Sanki oğlum aramızdaymış gibi sizden son kez Harbiye Marşı’nı dinlemek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerinde Teğmen Öztürkmen’in devreleri, Taziye çadırında Harbiye Marşı’nı söyledi. 

TEĞMEN ARKADAŞLARININ TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN VEDASI

Öte yandan Şehit Öztürkmen’in kardeşi Miraçbey Öztürkmen, sosyal medyadan ağabeyi için bir paylaşımda bulundu Miraçbey Öztürkmen’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“O benim her zaman yurt dışına çıkmamı, dünyayı görmemi ve kendimi geliştirmemi istedi. Gittiğin yerleri benim gözümle gez derdi hep. İki gün sonra izne gelecekti, Fransa’dan aldığım hediyeyi geldiğinde verecektim, olmadı. Daha ilk iznini kullanamadan, henüz 24 yaşındayken şehit oldu. (…) 

Bugün bir anne ve baba ilk göz ağrını, devreleri kardeşini, Türkiye Cumhuriyeti şehidini, kardeşi ise abisini uğurlayacak.”

SON MEKTUBU DUYGULANDIRMIŞTI

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu. Emekli öğretmen anne ve emekli uzman çavuş babanın oğlu olan Şehit Öztürkmen son mesajında "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim" dedi.

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