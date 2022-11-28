Şehit teğmenin son arzusu herkesi ağlattı: Fakirliğin ne demek olduğunu bilirim, elbiselerimi fakirlere dağıtın

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önceki günlerde acı bir haber geldi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Giresun'a ve Samsun'a şehit ateşi düşerken, Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in acı haberi Gaziantep’teki yakınlarına ulaştı.

O GÖRÜNTÜLER HÜZNE BOĞDU

Sevenleri ve silah arkadaşları Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in çok sayıda paylaşım yaptı. Şehit Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri ise yürekleri dağladı.

"FAKİRLİK NEDİR BİLİRİM"

Bunlardan birinde, Şehit Teğmen'in görüntüsü eşliğinde “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim” ifadesi bulunuyor.

"HAZIRIM ŞU AN HER ŞEYE"

Bir başka görüntüde tüfeğini, tabancasını, mermi dolu şarjörlerini, teçhizatını ve el bombalarını gösteren Şehit Öztürkmen, "Hazırım şu an her şeye" ifadesini kullanıyor.

DEVRLERİNDEN HARBİYE MARŞI

Şehit Teğmen Öztürkmen, bir başka görüntüde ise arkadaşlarıyla bir araçta giderken, “Bu kardeşlerimle belki son tatilimiz” diyor.

Öte yanda taziye çadırında konuşan şehidin babası Derde Öztürkmen, “O okurken ondan Harbiye Marşı’nı dinlerdik. Mezun olduğunda da Harbiye Marşı’nı dinlerdik. Sanki oğlum aramızdaymış gibi sizden son kez Harbiye Marşı’nı dinlemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde Teğmen Öztürkmen’in devreleri, Taziye çadırında Harbiye Marşı’nı söyledi.