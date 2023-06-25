Şehitlerimize, babalar ve çocukları / Tahsin ATAİZİ

“Geçmişi geri getiremezsiniz ama gelecek avuçlarımızın beynimizin doğru düşlerindedir.” Her kanun hükmündeki kararnamelerle, geleceğe ışık tutulacağını, yere sağlam basıldığına inanıyorsanız!.. Geçmişten, tarihten, boşa geçen yıllardan hâlâ ders alan yoksa “Allah bizi korusun” diye her gün AYASOFYA Diyanet’in VIP Duasına devam ederek sonucu görürsünüz. GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla)’nın artıp artmadığını… Gençlerin, üniversite mezunlarının iş bulup sergiledikleri performansı işsizlik oranının oran ve sayısının rakamlarla artığını, istihdam edilecek kişilere ihtiyaç duyulduğunu TV haber kanallarında (Birkaç TV kanalı hariç) dinlersiniz sabahlara kadar …

Yazıtımda; “Ne alaka kurbanla, bağışla derseniz?” cevabı ve yorumunu sizlere bırakıyorum “No Comment” diyerek.

Asıl değinmek istediğim;

Babasını göremeyen halen okuyan tahsiline devam eden çocukları…

Çocuklarını ve onların mürüvvetlerini göremeyen Şehit BABALARI…

Hiç bir parti mevzubahis olmadan;

Askerliği meslek değil, YAŞAM TARZI olarak kabul ederek VATAN için namus ve ölümüne ANT içen hayatını kaybedenlerin çocuklarına sahip çıkmak adına bu satırlarımı karaladım.

ATATÜRK’çü düşüncenin dışında hiçbir siyasi parti vs. düşünmeden… Sadece çocuklarımız, gençler ATATÜRK’çü düşünce ile gelecek, devam edecek kuşaklarımız için…

Ayrıca; Gerçek yardım amaçlı, sağa sola çatmadan, harcamayı gerçek belgelerle ibraz eden tüm vakıflara ayırım yapmadan teşekkürlerimi sunarken; bundan önceki bazı kuruluşların Deniz Feneri… Yardım paraları… Şehit ve Gazi yardımları bazı vakıflara yapılan bağışlar ve buhar olup olmadığını bilemediğimiz yardımlar olduğu için yardımların nereye sarf, edilmesini belirtmek istemiştim.

Gerçek yardım amaçlı tüm vakıflarımıza bu vesile ile tekrar teşekkür ve kolaylıklar diliyorum. Türkiye’mizin geleceği için muhtaç öğrencilerimize sahip çıkanlara TEV (Türk Eğitim Vakfı) TSKMEV gibi ortak görüşleri ortak yerlerin gelir paylaşımlarını da ayrıca belirtmek isterim.

TSKMEV’in eski bir çalışanı olarak vakfa yapılan bağışların her kuruşunun dahi gelir ve giderlerinde nerede harcandığına dair açıklamaları internette kamuoyuna açık olarak görülebilir, sorulabilir. Yapılan kurban bağışlarınız yardımlarınız hiçbir şehidimizi geri getirmediği gibi hiçbir gazimizin kaybolan bir uzvunu da geri getirmez. Ancak şehitlerimizi de gönüllerimizde yaşatıp ruhlarını şad ve yad etmiş oluruz. Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölürler. Unutmayalım.

Yardımlarımızı Allah kabul etsin. Bayramınızı kutlar nice bayramlara erişmenizi temenni ederim.

TSKMEV adına yapılacak yardımların sevabı hepimize olsun…

Malum; birçok aile, ekonomik yönden KURBAN olduğu için herkes KURBAN kesemiyor.

Bu vesileyle kesilecek kurbanların sevabından (maddi değil) manevi sevabından sizi de kendimi de SEVAP Ortaklığında birlikte olmayı teklif ediyorum.

Bu teklif, Kanal İstanbul proje ortaklığı ve Ayasofya Müze gelir ortaklığı değil.

Gönül-Görüş-Fikir: SEVAP Ortaklığı…