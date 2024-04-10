Fatih Portakal herkesin merak ettiği bombayı patlattı! AKP’de 12 Nisan’dan sonra görevden alınacaklar listesi

Yerel seçim biteli 10 gün oldu ancak yankıları sürüyor. AKP ilk kez girdiği seçimlerde CHP’nin gerisine düştü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, büyük hezimetin ardından kimleri görevden alacağı merak ediliyordu

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, son programında çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

4 BAKAN GÖREVDEN ALINACAK

31 Mart’ın sonuçlarını Cumhur İttifakı açısından 'hezimet' olarak değerlendiren Fatih Portakal 12 Nisan sonrasını işaret ederek AKP’de görevden alınacakları açıkladı.

İki önemli isim veren Portakal 3-4 bakanın da değişebileceğini iddia etti.

'AK Parti'de değişikliler olacak' diyen Portakal'ın açıklamaları şu şöyle:

Bir kulis bilgisi vereceğim size. AK Parti biliyorsunuz bir hezimet yaşadı Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte. Gidiciler kimler onları size söyleyeyim isim olarak.

HAKAN HAN ÖZCAN VE OSMAN NURİ KABAKTEPE

İstanbul İl Başkanı'yla Ankara İl Başkanı bayram sonrasında görevden alınacaklar. Bunu bir yere yazın. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacak. 3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de bir takım değişiklikler olacak.