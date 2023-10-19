Şeker hastalarına müjde. 10 saniyede tespit ediyor

Yeni bir çalışma, yapay zekânın insanların seslerini sadece birkaç saniye dinledikten sonra tip 2 diyabet hastası olup olmadıklarını belirleyebildiğini gösteriyor.

Yapay zekâ teknolojisi son zamanlarda büyük ilgi gören ve gelişen bir alan. Bu teknoloji, sağlık sektöründe de önemli katkılar sağlayabiliyor.

Çalışmaya göre, bu yöntemin kadınlarda yüzde 89, erkeklerde ise yüzde 86 doğruluk oranına sahip olduğu belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından Jaycee Kaufman, “Çalışmamız, Tip 2 diyabetli ve diyabetli olmayan kişilerin seslerindeki önemli farklılıkları ortaya koyuyor ve diyabet taramasında yeni bir yol açabilir. Mevcut tanı yöntemleri çok zaman ve para gerektiriyor. Ses teknolojisi ise bu sorunları aşabilecek bir potansiyele sahip” dedi.

Çalışmada, tip 2 diyabetli veya diyabetli olmayan 267 kişi iki hafta boyunca günde altı defa akıllı telefonlarına cümleler kaydetti.

18 binin üzerindeki kayıtta, diyabetli ve diyabetli olmayan kişilerin seslerinde 14’ten fazla farklı akustik özellik olduğu tespit edildi.

Ses işleme teknolojileri, insan kulağının duyamadığı belirli ses tonlarını algılayabildi. Kaufman’a göre bu gizli sesler tanı için gerekli ipuçlarını veriyordu.

Çalışmanın başındaki isim Yan Fossat ise şöyle konuştu:

“Çalışmamız, ses teknolojisinin Tip 2 diyabet ve diğer sağlık durumlarını tespit etmede büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ses teknolojisi, sağlık uygulamalarında devrim yaratacak erişilebilir ve uygun fiyatlı bir dijital tarama aracı olarak kullanılabilir.”