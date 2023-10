Uzmanından şeker hastalarına hayat kurtaran uyarılar. Bu gıdaları acilen kesin

Diyabet hastalığı, kan şekerinin düzgün işlenememesi nedeniyle tüm organlarda sorunlara yol açabilen kronik bir rahatsızlıktır.

Dünyada her 100 kişiden yaklaşık 15’i, Türkiye’de ise 2030 yılında her 100 kişiden 16’sı, 2045 yılında ise her 100 kişiden 17’si bu hastalıkla yaşamak zorunda kalacak.

Uzmanlar, şeker hastalarının enfeksiyonlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı.

Gür, “Paketli gıda ve gazlı içecek tüketimini bırakmalı, günlük fiziksel aktivitelere önem vermeliyiz. Uyku düzeni, beslenme şekli ve yeterli egzersiz, şeker hastalığından korunmada bize yardımcı olacaktır” dedi.

Gür, şeker hastalarının enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu ve enfeksiyonların kan şekerini bozduğunu söyledi.

Gür, “Diyabet, viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyon risklerini artırır. Bağışıklık sistemi zayıf olan şeker hastaları için enfeksiyonlar ciddi bir sorundur. Tüberküloz, sistit, genital enfeksiyonlar, diyabetik ayak enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar şeker hastalarında sık görülür” diye konuştu.

Gür, şeker hastalarının enfeksiyonlardan korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmaları, komplikasyonları önlemeleri ve düzenli doktor kontrollerine gitmeleri gerektiğini ifade etti.

ŞEKER HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?

Şeker hastalığında kan şekeri dengesini besinlerle sağlayarak organların zarar görmesi engellenebilir. Bu da diyabetik beslenme ile olmaktadır.

Açlık sürelerinin uzun olması diyabet hastaları için iyi değildir. Bu yüzden az az kan şekerini yükseltmeyecek gıdalardan yararlanmak gerekir. Bunun yanında;

Süt ürünlerine yer vermek

Fastfood gibi yağlı, kızarmış besinlerden uzak durmak

Greyfurt, elma, kayısı ve kivi gibi meyveler tercih etmek

Sıvı alımına dikkat etmek

Taze kuruyemişlerden yararlanmak ve bunları beslenme rutinine dahil etmek şeker hastalığına iyi gelir.

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

İçerdiği vitamin, mineral ve bileşenler sayesinde kan şekeri dengesini korumaya yardımcı olan sebze, meyve, tahıllar ile et ve süt ürünleri şunlardır:

Somon, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar

Brokoli, lahana, ıspanak gibi nişasta içermeyen yeşil yapraklı sebzeler

Yumurta gibi protein içeren gıdalar

Laktoz intoleransınız yoksa yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri

Keten tohumu ve chia tohumları

Fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler

Antioksidan içeren besinler

Lif değeri yüksek gıdalar