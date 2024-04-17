Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor
Çağdaş tıp araştırmalar geleneksel tedavilerde sıklıkla başvurulan bazı bitkilerin diyabet tedavisinde etkili olduğunu ortaya koydu. Bu bitkisel destekler, dünya genelinde mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda olduğu bildirildi. Bu bitkilerin kan şekerini altı hafta içinde düzenleyebildiği belirtildi.

Diyabet için doğal bir çözüm sunan, hem Hint mutfağının hem de Çin tıbbının olmazsa olmazı ve Türkiye'de de tüketilen bu mucizevi bitkinin ismi ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Diyabet tedavisinde adeta bir doğal ilaç olarak nitelendirilen bitkisel takviyeler arasında çemen tohumu öne çıktı.

Hint mutfağının temel taşlarından biri olan ve ülkemizde de giderek popülerleşen çemen tohumu, pastırma, acuka gibi yiyeceklere eklenerek tüketildi.

Antik çağlardan beri kullanılan çemen tohumunun diyabet üzerindeki olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla doğrulandı.

Tip 2 diyabet hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada, 60 katılımcıya 24 hafta boyunca günde 25 gram çemen tohumu tozu verildi.

Altı haftanın sonunda, katılımcıların insülin direncinde iyileşme ve kan şekerinde düzenlenme gözlemlendi.

ÇEMEN TOHUMUNUN DİĞER FAYDALARI:

- Yaraların iyileşmesine yardımcı olur

- Adet sancılarını hafifletir

- Bronşit tedavisine katkıda bulunur

- Romatizma ağrılarını azaltır

- Sindirim sorunlarına iyi gelir

- Yüksek kolesterolü düşürür

- Emziren annelerin sütünü artırır

ÇEMEN TOHUMU NERELERDE YETİŞİR?

- Çemen tohumu, Akdeniz Bölgesi, Batı Asya ve Avrupa'da yetişen bir bitkidir. Hem ilaç sanayiinde, hem yemek ve baharat olarak, hem de kozmetik sektöründe kullanılır.

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