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Felç geçirme riskini artırıyor. Bu besinlere dikkat

Felç geçirmenin altında yatan birkaç neden olabileceği vurgulandı. Yüksek tansiyon, felç için en büyük risk faktörü olduğu bildirildi. Ancak yüksek kan şekeri seviyeleri de büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:16
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Şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklere dikkat. Felç geçirme riskini artırıyor

Felç geçirme riskini artırıyor. Bu besinlere dikkat
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler de felç riski oluşturabilir. Bir milyondan fazla insanı inceleyen yeni araştırma, şeker veya diğer tatlandırıcılarla tatlandırılmış kan şekeri seviyesini önemli ölçüde artırabilen içeceklerin felç geçirme olasılığını artırdığına dair şaşırtıcı kanıtlar buldu.

FELÇ GEÇİRME RİSKİNİ YÜZDE 10 ARTIRIYOR

Amerikan İnme Derneği şöyle açıkladı:

"Zamanla aşırı kan şekeri, kan damarlarında yağ birikintilerinin veya pıhtıların artmasına neden olabilir. Bu pıhtılar beyindeki veya boyundaki kan damarlarını daraltabilir veya tıkayabilir, kan akışını kesebilir, oksijenin beyne gitmesini engelleyebilir ve felce neden olabilir."

Clinical Nutrition ESPEN'de yayınlanan çalışma, "şekerle tatlandırılmış içeceklerin [SSB]" felç geçirme riskini yüzde 10 artırdığını buldu.

Çok fazla şekerli içecek içen insanlar arasında daha yüksek felç insidansı tespit etmenin yanı sıra, insanların bir dizi başka hastalığa sahip olma ihtimalinin de yüksek olduğu ortaya çıkardı.
Felç, beyne giden kan akışının atardamarlardaki tıkanıklıklarda yüzünden oluşur. Beyin, hareket ve düşünceden sorumlu alanlar da dâhil olmak üzere oksijensiz kalır. Felcin vücutta oluşturduğu hasarlardan biri, yüzün bir tarafının aşağı sarkması sayılabilir. Yüksek kan şekeri, tıkanma olasılığını artırabilir. 1,5 milyon kişinin katıldığı dev çalışmada milyonların tükettiği içeceğin felç riskini artırdığı bulundu.

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