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Bu belirtilerin ardından saatler sonra felç geçirebilirsiniz. Uzmanlar uyardı

Felç geçirenlerin yüzde 43'ü felç geçirmeden saatler önce belirtileri yaşıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:58
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Felç geçirmeden önce bu belirtiler ortaya çıkıyor

Bu belirtilerin ardından saatler sonra felç geçirebilirsiniz. Uzmanlar uyardı
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Herkesin korkulu rüyası felç, beyne giden kan akışının azalması veya kesintiye uğraması durumunda beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önlediğinde gerçekleşir. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, Cardiac Screen, "Bazı insanlar ciddi bir felç geçirmeden birkaç gün önce baş ağrısı, uyuşma veya karıncalanma gibi semptomlar yaşayacaklar" diye yazdı.

Bu uyarı duyumları, beyne giden kan akışının geçici olarak azalmasıyla tetiklenen kollardan veya bacaklardan birine çarpma eğilimindedir. California Üniversitesi San Francisco Sağlık, bu bölgenin de zayıf hissedebileceğini söylüyor.

YÜZDE 43’ÜNDE GÖRÜLMÜŞ

Araştırmalar, felç geçirenlerin yüzde 43'ünün büyük bir felç geçirmeden bir hafta öncesine kadar hafif felç semptomları yaşadığını gösteriyor. Bu kategoriye giren ortak işaretlerden biri uyuşma veya karıncalanmadır. Bir koldaki zayıflık da devam eden bir felç belirtisi olarak kabul edilir. Bu durum acil tıbbi bakım gerektirir. Cardiac Screen, "Bu semptomları fark ederseniz, ortadan kalkmış olsalar bile hemen yardım isteyin. Bu, iyileşme şansınızı çok daha artıracaktır" diyor.

BELİRTİLERE DİKKAT

Uyuşma ve karıncalanma dışında, baş ağrıları gibi farkında olmanız gereken bazı erken inme belirtileri vardır. Hastalar ayrıca baş dönmesi, denge kaybı veya vücut hareketlerini koordine etmede ani zorluk yaşayabilir. Ani görme kaybı veya bir veya iki gözde görme değişiklikleri de felç belirtisi olabilir. Ayrıca kafanız karışırsa veya normalde anlaşılması kolay olan şeyleri anlamakta güçlük çekiyorsanız tetikte olun.

Vücudun bir tarafında (veya bir kol veya bacakta) uyuşma veya zayıflık da felç belirtisidir. İnme riskini azaltmanın en iyi yolu sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. İnme Derneği (SA), sağlıklı ve dengeli beslenmenin, felç tetikleyicileri olarak kabul edilen yüksek tansiyon ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini açıklıyor.

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