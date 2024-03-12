Şekerbank Suriyelilere yağdırılan ABD kredisini itiraf etti. Bir hata her şeyi ortaya çıkarmıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Şekerbank 2023 faaliyet raporunu yayınladı. Raporda Şekerbank, ABD Hükümeti’nin finansal kuruluşu İnternational Development Finance Corporation-DFC’den (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu) Suriyeli mültecileri çalıştıran KOBİ’lere destek şartının gizlendiği 100 milyon dolarlık destek kredisini itiraf etti.

Geçtiğimiz ekim ayında Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in gündeme getirdiği olayda banka krediyle ilgili bir açıklama yapmazken krediyi sağlayan DFC’nin internet sitesinde, Kuruluşun internet sitesinde kredinin “Kadınlara/kadınlara ait KOBİ'lere, Suriyeli mülteci KOBİ'lerine, deprem yardımına ve KOBİ'lere verilen kredileri desteklemek için kıdemli teminatsız kredi” şartıyla verildiği açıklanmıştı.

Olayın ortaya çıkışı sonrası Şekerbank iddiaları reddederken DFC’nin internet sitesinde krediye ilişkin “Suriyeli mültecileri çalıştıran veya onlara fayda sağlayan KOBİ’lere finansal destek sağlayacak” ibaresinin yer aldığı haber kaldırıldı. Ancak sitenin “aktif projeler” bölümünde Şekerbank’a ilişkin projenin detaylarının yer aldığı sayfada “Suriyeli Mülteci KOBİ’ler” ibaresi halen yer almaya devam ediyor.

Kamu bilgi özetinde de Suriyeli ibaresi kaldırılırken ek belgede ise "Suriyeli Mülteci Kobiler ve Suriyelileri istihdam eden KOBİ’ler” ibaresi yer almaya devam ediyor.