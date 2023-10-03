Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi

Şekerbank’ın ABD’li Finans Kuruluşu DFC’den Suriyeli Mülteci Kobileri de destekleme şartıyla aldığı 100 milyon dolarlık krediye ilişkin kuruluşun sitesinden bir belgenin kaldırılmayı unutulduğu ortaya çıktı.

Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

ABD Hükümeti’nin finansal kuruluşu İnternational Development Finance Corporation-DFC (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu) Şekerbank’a 100 milyon dolarlık destek kredisi sağladı. Kuruluşun internet sitesinde kredinin “Kadınlara/kadınlara ait KOBİ'lere, Suriyeli mülteci KOBİ'lerine, deprem yardımına ve KOBİ'lere verilen kredileri desteklemek için kıdemli teminatsız kredi” şartıyla verildiği açıklandı.

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Şekerbank’ın kendi kaynaklarından ekleyeceği 33 milyon dolar ile toplam proje tutarı 133 milyon dolara ulaşacağı da belirtildi. Krediye ilişkin basın toplantısında konuşan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, “Bu kredi, Türkiye’de depremden etkilenen toplulukları desteklemek için atılmış çok büyük bir adımdır. Türk dostlarımızın yeniden yapılanma sürecinde rol almaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Olayın ortaya çıkışı sonrası Şekerbank iddiaları reddederken DFC’nin internet sitesinde krediye ilişkin “Suriyeli mültecileri çalıştıran veya onlara fayda sağlayan KOBİ’lere finansal destek sağlayacak” ibaresinin yer aldığı haber kaldırıldı. Ancak sitenin “aktif projeler” bölümünde Şekerbank’a ilişkin projenin detaylarının yer aldığı sayfada “Suriyeli Mülteci KOBİ’ler” ibaresi halen yer almaya devam ediyor.

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Kamu bilgi özetinde de Suriyeli ibaresi kaldırılırken ek belgede ise "Suriyeli Mülteci Kobiler ve Suriyelileri istihdam eden KOBİ’ler” ibaresi yer almaya devam ediyor.

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