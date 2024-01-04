Suriyelilere para yağdıracak Şekerbank’ın ABD’ye yalan söylediği ortaya çıktı

Şekerbank’ın ABD’den Suriyeli kobilere verilmek üzere almak için anlaştığı ancak Türkiye’deki soruşturma nedeniyle askıya alınan krediyi almak için ABD’li makamlara yalan söylediği ortaya çıktı!

Takip edenler bilir, geçtiğimiz yılın ekim ayında ABD’li Finans Kuruluşu DFC’nin Şekerbank’a Suriyeli Mülteci Kobileri de destekleme şartıyla 100 milyon dolarlık kredi çıkardığını yazmıştım.

Buradaki önemli detay, iki kurum arasındaki “gizlilik anlaşmasında” yatıyordu!

Kamuoyuna duyurulmasa da ABD’li kuruluşun internet sitesinde aynen şu ifade yer alıyordu:

“Kadınlara/kadınlara ait KOBİ'lere, Suriyeli mülteci KOBİ'lerine, deprem yardımına ve KOBİ'lere verilen kredileri desteklemek için kıdemli teminatsız kredi”

Olayın ortaya çıkışı sonrası Şekerbank iddiaları reddederken DFC’nin internet sitesinde krediye ilişkin “Suriyeli mültecileri çalıştıran veya onlara fayda sağlayan KOBİ’lere finansal destek sağlayacak” ibaresinin yer aldığı haber kaldırıldı.

Ancak sitenin “aktif projeler” bölümünde Şekerbank’a ilişkin projenin detaylarının yer aldığı sayfada “Suriyeli Mülteci KOBİ’ler” ibaresi halen yer almaya devam ediyordu.

Gizlenen belgede ise şu ifadeler yer alıyordu:

“Gizli ticari bilgiler. ABD Hükümeti dışında paylaşılmayacaktır”

Kredi sağlanırken Türk kamuoyundan saklanan bu belgeyi ve detaylarını deşifre eden yazım sonrası bana ulaşan bir okur, Şekerbank’ın kara para aklama ve pos tefeciliği suçlamasıyla açılan soruşturmadan DFC’yi haberdar ediyor ve kredi askıya alınıyordu.

OIG; yasa dışı, sahtekarlık ve uygunsuz davranışlara yönelik incelemede bulunan cezai, hukuki ve idari soruşturmalar yürüten bir ofis!

Bağımsız federal denetçilerden oluşuyor!

OIG’nin araştırmaları, dünya çapında ve çalışanların suistimalinden siber suçlara kadar milyonlarca dolarlık dolandırıcılıklara kadar uzanıyor soruşturmaları!

İşte bu kurumun 1 Nisan- 30 Eylül 2023 tarihlerine ilişkin soruşturma özetleri yayınlandı!

Kurumun soruşturma özetlerinden birinde aynen şu ifadeler yer aldı:

OIG, bir DFC borçlusunun kara para aklama, terörün finansmanı ve yolsuzluğa bulaştığı ve ev sahibi ülke savcısının konuyu araştırdığı bilgisini aldı.

OIG, endişeyle ilgili olarak DFC'ye bilgi verdi. Ev sahibi ülkenin savcısı dava hakkında bilgi vermeyi reddetti, ancak borçlu daha sonra savcıdan DFC'ye davanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığını belirten bir mektup gönderdi.

Her ne kadar isim verilmese de buradaki borçlunun Şekerbank olduğu apaçık ortada!

Neden mi?

Şöyle ki; Şekerbank hakkında Türkiye’de yürütülen soruşturma, Eylül 2023’te “kovuşturmaya yer yoktur” denilerek sonlandırılıyor!

Aslında olayda daha ilginç olanı şu: tam bu tarihlerde savcının “kovuşturmaya yer yoktur” kararına şikayetçi itirazı sonrası mahkeme, “Kovuşturmaya yer yoktur” kararını kaldırıyor!

Soruşturma dosyası savcıya iade ediliyor!

Yani mahkeme diyor ki; al bu dosyayı ve soruştur!

Yani Şekerbank şikayetçi tarafın 15 gün içinde kullanabileceği itiraz hakkını beklemeden krediye yönelik soruşturma yürüten ABD’li şirkete YALAN SÖYLÜYOR 100 milyon dolarlık krediyi almak için!

Kesinleşmemiş bir kararı, kesin gibi ABD’li yetkililere bildiriyor.

Kaynağım olayı ABD’li yetkililere bildiriyor ve ABD’li yetkililer bilgi için kaynağıma teşekkür ederek konunun üzerine düşüyor!

Anlayacağınız Şekerbank’ın işi iş!

Suriyelilere dağıtmak için ABD’den almaya çalıştıkları kredi Şekerbank’ın başına çok işler açacağa benziyor!