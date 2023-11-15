Şekeri olan bulgur yemeli mi?

İşte bulgurun çok az bilinen yararları

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Şekeri olan bulgur yemeli mi?

Bulgur tüm tahıl ürünleri arasından en yüksek besin değerine sahip olan bir gıda. Çinko, magnezyum ve krom gibi mineralleri de içerir. Kan şekerini yavaş yavaş yükseltir bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu yüzden şeker hastaları için de çok faydalı bir besin kaynağı. Ve bu çok faydalı bulgurun kalori değeri düşük! 100 gram bulgurda sadece 350 kalori var. Yani 1 su bardağından fazla bulgurla yapılmış pilavı tek başınıza yeseniz bile (ki bu miktarla koca bir tencere pilav oluyor) sadece 350 kalori alınıyor.
İşte bulgurun az yararları:

Bulgurda yüksek miktarda bulunan lif, bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar, hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı önler. 1 tabak bulgur ile günlük lif ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabiliriz.

İçeriğinde bulunan folik asitten dolayı hamile kadınlar ve çocuklar için de çok önemli bir besin kaynağıdır.
Anne karnındaki bebeklerin zekâ gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir.

Bulgur, B vitamini deposudur ve sindirim sistemimizin güçlenmesini sağlar. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur.

Kanser hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir.
Doymamış yağ oranına sahip olduğu için kilo aldırmaz.

Protein açısından da çok zengin olan bulgur oldukça doyurucudur.

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