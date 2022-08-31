YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
Optimar araştırma şirketinin 2 bin kişiyle yaptığı araştırma sonucunda YouTube'da en çok izlenen isim belli oldu. Zirvede Cüneyt Özdemir yer alırken onu ikinci sırada Oğuzhan Uğur takip etti. Üçüncülüğü ise Nevşin Mengü aldı
Galeri Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:21 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:22
Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı Optimar Araştırma şirketi, 2 bin kişi ile bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda vatandaşların en çok izledikleri YouTube kanallarının istatistiği çıkarıldı.
3/20
İŞTE EN ÇOK TAKİP EDİLEN VE İZLENEN KİŞİLER
4/20
Listede Armağan Çağlayan, Adem Metan, Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Özgür Demirtaş, Emin Çapa gibi isimler yer aldı.