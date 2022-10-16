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  • İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı

İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:28
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Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı. İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı

İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
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2023 seçimlerine 1 yıl var fakat kamuoyu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından konuyla ilgili bir anket düzenledi ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu, ankete 471 bin 589 kişi katıldı.

Özdemir, anket sonuçlarını kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Sonuçlarda Meral Akşener'in yüzde 39'la öne çıktığı görüldü.

İşte sonuçlar;

Kemal Kılıçdaroğlu  %15,8

Meral Akşener %39,9

Mansur Yavaş %37,1

Ekrem İmamoğlu %7,2

471.589 oy Kesin sonuçlar

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KEMAL CIVAŞ
16.10.2022 16:42
Kim bu vatandaş her yer zübük dolu  
 
İstanbul
16.10.2022 16:36
Bu adam kim ayarlanmış anket taraflı  
 
ANKARALI OLARAK.
16.10.2022 16:34
Yakışır Mansur Başkan veya Topuklu EFE Meral hanıma...  
 
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