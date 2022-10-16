İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı

2023 seçimlerine 1 yıl var fakat kamuoyu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından konuyla ilgili bir anket düzenledi ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu, ankete 471 bin 589 kişi katıldı.

Özdemir, anket sonuçlarını kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Sonuçlarda Meral Akşener'in yüzde 39'la öne çıktığı görüldü.

İşte sonuçlar;

Kemal Kılıçdaroğlu %15,8

Meral Akşener %39,9

Mansur Yavaş %37,1

Ekrem İmamoğlu %7,2

471.589 oy Kesin sonuçlar

İ