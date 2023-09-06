Sel felaketinden etkilenenlere para yardımı yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen ailelere hane başına toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Sel felaketinden etkilenenlere para yardımı yapılacak

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde sel felaketine neden oldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, Valilik koordinasyonunda kaymakamlar tarafından sel ve su baskınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.

Sel felaketinden etkilenen ailelere yardım yapılacağını duyuran Yerlikaya, "İlk etapta sel baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır" dedi.

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