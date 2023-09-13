Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın

Yunanistan’da selin etkili olduğu bölgelerde salgın alarmı verilirken şebeke suyunun kullanılmama uyarısı yapıldı. Yunanistan'da virüs tehlikesi sebebiyle uyarı yapıldı. Ülkede şimdiden ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal vakaları görülmeye başlandı.

KAYNAK: AA
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın

TRT Haber ve AA’da yer alan habere göre; Yunanistan'da, geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, salgın alarmı gerçekleşiyor.

Sağlık Bakanlığı, felaketin vurduğu yerlerde haşere ve kemirgen sayısında artış olduğuna dair uyarı yaptı.

Bunun ciddi salgın hastalıklara zemin hazırladığına işaret edildi. Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarında da artış yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Afette telef olan hayvanlar da sağlık açısından risk oluşturuyor. Ülkede ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal vakaları görülmeye başlandı.

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VİRÜS TEHLİKESİ SEBEBİYLE UYARI YAPILDI

Selin etkisini gösterdiği yerlerde, halkın şebeke suyunu kullanmaması istendi. Aksi halde mide iltihabı, hepatit ve deri döküntüleri gibi salgın riski olduğu vurgulandı.

Felaket sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Atina-Selanik otobanında bazı kesimler hala su altında.

İki büyük kent arasındaki karayolu bağlantısı kapalı. Selin demir yolu sistemine verdiği zarar da çok büyük.

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