Sivrisineklere karşı hava savunma sistemi geliştirdi. Çinli mühendis sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda artan küresel ısınma ile birlikte tüm dünyada salgın hastalıklara sebep olan sivrisinekler, artık yılın 12 ayı var olan bir sorun.

Çinli bir mühendisin icat ettiği robot, sivrisinekleri tek tek algılayıp avlıyor.

Çinli mühendisin internet ortamında yayınladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları robot için “yüzyılın icadı” yakıştırmasında bulundu.

Mühendis yayınladığı videoda, robota tanımladığı lazer sayesinde etkisiz hale getirdiği sivrisinekleri kodladığı “ölüm defterini” de paylaştı.

İşte sosyal medya kullanıcıların tepkisi: