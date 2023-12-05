Sel suları şehir içerisinde akarsu gibi kaldı. Antik kentte 2000 yıl önce sele çözüm bulundu

İtalya'da bulunan ve 2000 yıllık Roma şehri olan Pompei antik kenti, yakınlarındaki Herkulaneum ile birlikte, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altına gömülerek yok olmuştu.

Ancak kuvvetli sağanak yağışa maruz kalan şehrin planlaması sel suları hesaplanarak yapılmış.

Antik kentin, yoğun yağışlar ve sel sularına karşı direnci, geniş su kanalları ve yüksek kaldırımlar gibi akıllıca tasarlanmış altyapısıyla sel sularını şehir içindeki bir akarsuya dönüştürüyor.

Ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sel felaketleri düşünülünce, 2000 yıl öncesine ait bu antik kentin şehir planlaması günümüz şehirlerini gölgede bırakıyor.