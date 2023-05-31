Selahattin Demirtaş: Siyaseti bırakıyorum

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından duyurdu.

Selahattin Demirtaş: Siyaseti bırakıyorum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Demirtaş, yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajından bir bölüm paylaştı.

Demirtaş söz konusu röportajında, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" dedi.

DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.

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