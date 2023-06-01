Selahattin Demirtaş yakalandı. "Giderayak maske düştü, faşistliği sahne aldı"

Aktif siyaseti bıraktığını söyleyen HDP’li Selahattin Demirtaş fena yakalandı. Demirtaş’ın sözlerine "Giderayak maske düştü, faşistliği sahne aldı” yorumu yapıldı.

Selahattin Demirtaş yakalandı. "Giderayak maske düştü, faşistliği sahne aldı"

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yaptığı son açıklamada aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Demirtaş, HDP’ye eleştiriler yönelterek, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini partiye ilettiğini ancak reddedildiğini söyledi. Demirtaş ayrıca HDP yönetiminin değişmesi gerektiğini de belirtti.

Demirtaş, TİP’e yönelik gösterdiği tepkide “TİP’in kararı yanlıştı, halen yanlıştır. “Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var” deyip alacağınız oylar, neyi ne kadar çözmeye ve dönüştürmeye yarar ki? Kürt sorunu trafik sorunu değil ki... Yanlış yapıldı” ifadelerini kullandı.

"GİDERAYAK MASKE DÜŞTÜ, FAŞİSTLİĞİ SAHNE ALDI"

Demirtaş’ın siyaseti bıraktığını söylediği açıklamasına çarpıcı bir tepki geldi. Beşiktaş’ta 2022 yılında yapılan olağan genel kurulda Ahmet Nur Çebi’ye karşı başkan adayı olan Fuat Çimen, Demirtaş’ın TİP ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş’ın maskesinin düştüğünü belirten Çimen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İçindeki Kürtçü faşistliği uzun zaman örtüp Ben farklıyım, Türkiyeliyim” imajını iyi oynadı. Kürtçü faşizmin kıçına sol diye takılan solmuşlara da uzun zaman iyi yedirdi de!

Giderayak maske düştü, faşistliği sahne aldı.”

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