Selami Şahin eşi olmadan sokağa adım atmıyor. Kameraları görünce çılgına döndü

Geçen mayıs ayında Etiler’de yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği haberleriyle gündeme gelen Selami Şahin, artık eşi Didem Şahin olmadan sokağa adım atmıyor.

Selami Şahin eşi olmadan sokağa adım atmıyor. Kameraları görünce çılgına döndü

Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Selami Şahin artık eşi olmadan sokağa adım atmıyor. Olay sonrası eşi Didem Şahin'in tepkisini çeken, evliliğini zor da olsa ayakta tutan 75 yaşındaki şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü müzisyen, yaşadığı zor dönem sonrası Didem Şahin'le bir arada ilk kez objektiflere yansıdı.

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Görüntülendiklerini fark eden ikiliden Didem Şahin, panikledi ve yüzünü girdikleri mağazanın vitrine dönüp, basın mensuplarına sert bir sitemde bulundu.

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Didem Hanım'ın "Beni çekmeyin artık yeter" diye bağırması dikkat çekti. Eşinin bu tavrına anlam veremeyen Selami Şahin kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sanatçı, daha sonra yanına gittiği eşini sakinleştirdi.

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