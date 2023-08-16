Selami Şahin'e sahnede doğum günü sürprizi. '75 yıllık bir rüyadayım'

Selami Şahin, 75'inci yaş gününü, İzmir Alaçatı’da bir mekanda verdiği konserde kutladı. Sanatçı, ailesinin de katıldığı yaş günü kutlamasında duygusal anlar yaşadı.

Selami Şahin'e sahnede doğum günü sürprizi. '75 yıllık bir rüyadayım'

Doğum günü heyecanını Alaçatı konserinde sevenleriyle birlikte karşılayan usta sanatçı, 'Seninle Başım Dertte', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Özledim' ve 'Sefam Olsun' gibi hit şarkısından oluşan repertuvarı ile hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

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OĞLU İLE DÜET YAPTI

Selami Şahin’i bu özel günde, oğlu Lider Şahin ve 'Selami Şahin Şarkıları 1' albümünün solistlerinden Derya Bedavacı yalnız bırakmadı.

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Lider Şahin, babası ile seslendirdiği 'Rezil Rüsva' şarkısını, Derya Bedavacı ise saygı albümünde yorumladığı 'Namert Olayım’ı usta müzisyenle birlikte okudu.

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TÜM AİLE PASTA KESTİ

Usta sanatçının sürpriz doğum günü pastası, oğlu Lider Şahin ile ortaklaşa seslendirdiği Rezil Rüsva şarkısının hemen ardından kesildi. Pastayı sanatçının eşi Didem Şahin, oğlu Emirhan Şahin ve kızı Meryem İrem Şahin sahneye getirdi. Selami Şahin, kutlama boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

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"DİLEKLERİM BİR BİR GERÇEK OLDU"

Selami Şahin, "Başta ailem ve siz değerli dinleyenlerime çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. 75 yıllık bir rüyadayım, Allah’ıma şükürler olsun ki bu günlerdeyim. Sizin sevginizle sahnelere çıkıyorum. Bu yaşıma sizin sevginizle geldim. Ne büyük dualar etmişim ki, dileklerim bir bir gerçek olmuş. Yeni yaşımda dileklerim bu yönde. Allah sizleri başımdan eksik etmesin, sizleri çok seviyorum" diyerek, yeni yaşında duygularını dile getirdi.

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