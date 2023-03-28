28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Selami Şahin hakkında çıkan o iddiaya yanıt verdi

Selami Şahin hakkında çıkan o iddiaya yanıt verdi

Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ebru Şancı'nın "Lise önünde bekleyen sapıklar gibi" yorumu sonrası Şahin cephesinden açıklama geldi. İşte usta sanatçının çirkin yorumlar sonrası yaptığı açıklama...

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:34
Takip Et

Selami Şahin hakkında çıkan o iddiaya yanıt verdi

Selami Şahin hakkında çıkan o iddiaya yanıt verdi
+
Aa
-

Şarkıcı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği öne sürüldü. 74 yaşındaki Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen ve yanından geçen kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine davet ettiği iddiası sonrası Ebru Şancı da çirkin bir yorumda bulundu.

EBRU ŞANCI'DAN TEPKİ ÇEKEN YORUM

Söylemezsem olmaz programı yorumcusu Ebru Şancı'nın "Lise önünde bekleyen sapıklar gibi" benzetmesi  sonrası Şahin cephesinden açıklama yayınlandı.

Selami Şahin'in şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.''

"HAYRANLARIYLA SAMİMİ DİYALOGLAR YANLIŞ YORUMLANDI"

''Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
3
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
5
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
6
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.