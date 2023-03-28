Selami Şahin hakkında çıkan o iddiaya yanıt verdi

Şarkıcı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği öne sürüldü. 74 yaşındaki Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen ve yanından geçen kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine davet ettiği iddiası sonrası Ebru Şancı da çirkin bir yorumda bulundu.

EBRU ŞANCI'DAN TEPKİ ÇEKEN YORUM

Söylemezsem olmaz programı yorumcusu Ebru Şancı'nın "Lise önünde bekleyen sapıklar gibi" benzetmesi sonrası Şahin cephesinden açıklama yayınlandı.

Selami Şahin'in şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.''

"HAYRANLARIYLA SAMİMİ DİYALOGLAR YANLIŞ YORUMLANDI"

''Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."