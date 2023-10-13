"Selamünaleyküm" dediği için gözaltına alındı

Fransa'da bir kadın "selamünaleyküm" dediği için gözaltına alındı. Komşusunun şikayet ettiği kadın bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

KAYNAK: AA
"Selamünaleyküm" dediği için gözaltına alındı

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

SERBEST BIRAKILDI

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.

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