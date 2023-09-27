Selçuk Bayraktar Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet etti

Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen festivalde, ilginç teknolojik ürünler, yepyeni projeler ve gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri ziyaretçileri bekliyor.

Bayraktar TB3 yakında uçacak

Festivalin açılış töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar TB3’ün uçuş testleri için Çorlu’ya intikal ettiğini ve yakın zamanda testleri başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayraktar TB3’ün dünyada kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olması planlandığını belirten Bayraktar, “Bu karadan uçuş olacak. İlerleyen zamanlarda da inşallah gemiden testlerine başlayacağız” dedi.

Elon Musk’a davet

Bayraktar, ayrıca SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın festivale davet edildiğini hatırlatarak, “TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği, teknoloji festivali. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak” diye konuştu.

1 milyondan fazla öğrenci başvurdu

Türkiye’nin geliştirdiği SİHA’ların tüm dünya tarafından takip edildiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti: “Dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilmiş oldu Bayraktar TB2. Az önce uçuş gösterisi yapıyordu ama bizleri asıl mutlu eden şey sadece bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu teknoloji yarışmalarımıza. Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında, sağlıkta yapay zekadan, biyoteknolojiden inovasyona, biyomedikalden akıllı ulaşım teknolojilerine dünyaya damgasını vuracak nice Türk girişimleri çıkacak. Bu bayrağı çok daha öteye de taşıyacaklar. Semalarımıza kadar çıkarttığımız bu bayrağı, uzaya ve teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına çıkarmaları, açıkçası beni bu çok daha fazla heyecanlandırıyor.”

TEKNOFEST İzmir, 1 Ekim’e kadar Çiğli Havalimanı’nda ziyaret edilebilir. Festivalde bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserler de yer alıyor.