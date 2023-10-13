TRT'nin yeni dizisi Selçuk Bayraktar'ı mı anlatacak. Dikkat çeken detaylar

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve yapımını Zera Medya'nın üstlendiği “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin çekimleri başladı. Dizinin konusu 'Selçuk Bayraktar'ın hayatı mı anlatılıyor?' sorularını akıllara getirdi.

TRT'nin yeni dizisi Selçuk Bayraktar'ı mı anlatacak. Dikkat çeken detaylar

“Kod Adı Kırlangıç” dizisinin çekimleri başladı. Dizide işlenen konu ise akıllara Selçuk Bayraktar'ın hayatı mı sorularını getirdi.

Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini ekrana taşıyacak olan dizide Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin ve Eray Kaman gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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DRONE TASARLAMAK İSTEYEN ÇOCUKLARIN HİKAYESİ

Dizide aynı mahallede yaşayan teknoloji meraklısı çocukların başından yaşamları anlatılıyor. Dizide drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

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Dizide gençlerin drone tasarlaması ve ona karşı çıkan 'kötüler'in işlenmesi akıllara Bayraktar'ın çalışmalarını ve İHA'lara yönelik eleştirileri getirdi.

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“Kod Adı Kırlangıç” dizisinin yönetmen koltuğuna ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

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