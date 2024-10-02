Selçuk Belediyesi’nden örnek proje: Halk Mark-Et açıldı

Selçuk Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Halk Mark-Et'i hizmete açtı. Sosyal belediyecilik anlamında başarılı çalışmalara imza atan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Halk Mark-Et'in halkın talepleri doğrultusunda hayata geçen bir proje olduğunu belirterek, "Halkın hakkı olana kapılarımızı açıyoruz. Halk Mark-Et halkın marketidir. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

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Başkan Ceritoğlu Sengel, Halk Mark-Et'in Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin destekleriyle açıldığını belirtti. "Aydın'da Halk Et, İzmir'de İZ Tarım var. Seçimden sonra ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bu belediyelerle görüşmelere başladık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, 'Biz Ege Et güvencesini Selçuk ile buluştururuz' dedi. İZ Tarım da süt ve süt ürünlerinde kaliteli üretim yapıyor. Biz de iki büyükşehir belediyesini yanımıza alarak bu adımı attık" dedi.

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“TEMEL İHTİYAÇLAR BULUNACAK”

Ekonomik şartların vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çalışanıyla, emeklisiyle hep beraber bir hayat mücadelesi veriyoruz ve ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasına katkımız olabilir mi diye düşündük ve Halk Mark-Et'i açtık. Burada süt ve süt ürünleri, kıyma, kuşbaşı et ve yumurta gibi temel ihtiyaçlar bulunacak" dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJESİ”

Başkan Ceritoğlu Sengel, Halk Mark-Et'in bir sosyal belediyecilik projesi olduğunu vurgulayarak, "2019'dan bu yana bu kent, kentli ve belediye olarak birbirimize yetebileceğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu bir açılış değil, sizin olana, hakkınız olana kapıları açmaktır. Esnafla yarışmak gibi bir derdimiz yok, halka el uzatmak gibi bir derdimiz var. Bize katkı sunan ve indirim yapan esnafa teşekkür ediyorum. Halkın marketi halkındır, hepimize hayırlı olsun" dedi.

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ÖĞRENCİLERE KENT LOKANTASI MÜJDESİ

Belediyeciliğin, kentte yaşayan vatandaşların hayatına katkı sunmak olduğunu belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması, Ulaşım Desteği gibi sosyal belediyecilik projelerinin yanı sıra yeni projelerin de müjdesini verdi. "14 Mayıs Mahallesi'nde dar gelirli ailelerin okul öncesi çocukları için bir gündüz bakımevi açacağız. Çocuklarımız eğitimden mahrum kalmasın istiyoruz. Yakında öğrencilerimiz için Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile uygun fiyata öğlen yemekleri sunacağız. Sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmak, eğitim ve yaşam hakkı anayasal hakkımızdır" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışın ardından vatandaşlar Halk Mark-Et'ten alışveriş yaptı.

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