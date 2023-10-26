Selçuk geçer doların 17 TL artacağı tarihi açıkladı. Türkiye ekonomik sorunlar yaşayacak

Selçuk Geçer'den dolar kuruna ilişkin yeni bir tahmin geldi. Geçer, dolar kurunun 17 TL birden fırlayacağını iddia etti.

Selçuk geçer doların 17 TL artacağı tarihi açıkladı. Türkiye ekonomik sorunlar yaşayacak

Gazeteduvar'ın haberine göre, dolar kurunda yaptığı tahminler ile sık sık gündemde yer alan Selçuk Geçer döviz kuruna dair açıklamalarda bulundu.

Yeni rekorlar kıran dolar kuru son olarak 28,11 seviyesine yükseldi. Ortadoğu'daki gerginlik dünya ekonomisine yansıdı. Dolar kurundaki artışın ise devam etmesi bekleniyor.

Merkez Bankası tarafından kurda baskı olduğunu işaret eden uzman isim, kura müdahale sürecini bitirdiklerini ve kuru dengelemek amacıyla döviz satışı yapmayı durdurduklarını açıklasalar da TCMB'nin piyasalar üzerinden sınırlı bir müdahalede bulunduğunu paylaştı.

Dolar kurundaki uçuk tahminlerinden dolayı, geçtiğimiz dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dikkatini çeken Selçuk Geçer'den yeni bir tahmin geldi. Dolar kuruna dair gündeme bomba gibi düşen rakamı duyurdu.

Kur üzerinde müdahaleleri bulunduğunu iddia ederek, Merkez Bankası yönetiminde enflasyon ile çalışan ücretlerinin doğru orantıda olmadığını, Türkiye'nin bir kümülatif enflasyon sorunu olduğunu söyledi. Dolar kurunun gerçek değerinden çok uzak olduğunu söyleyerek açıklamalarına devam etti.

NET TARİHİ VERDİ

Geçer, Ekim ayı sonunda açıklanacak FED kararını işaret etti. Tahminlerine göre, 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşecek. 2023 yılı için son faiz artışı olacağını söyleyerek, 2024 yılında yüksek faizlerin bir süre daha devam edeceğini paylaştı.

Ekonomi politikaları kapsamında yükselişlerin 31 Mart tarihinden sonra hızlanacağı paylaşıldı. Parasal sıkılaşma dönemine gireceği söylenen Türkiye için, bu süreçte çok büyük ekonomik sorunlar yaşanacağı paylaşıldı. Dolar kurunun 31 Mart seçimlerine kadar 35 TL'ye kadar yükseleceğini söyledi.

Selçuk Geçer, 28 Mayıs tarihinde olduğu gibi kur patlaması yaşanacağını işaret etti. Dolar kurunun gerçek değerinin 45 TL olduğunu belirtti. 2024 yılının enflasyonu ile birlikte Haziran 2024 tarihinde doların 60 TL'ye kadar yükseleceğinin altını çizdi.

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