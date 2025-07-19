Selçuk İnan Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transferde gaza bastı. Selçuk İnan yönetimindeki kulüp, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusunu gözüne kestirdi.
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KOCAELİSPOR'DAN BERKAN KUTLU BOMBASI
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Kocaelispor, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Berkan için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak milli oyuncu hakkında kesin karar verilmediği öğrenildi.
Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta görev alan başarılı orta saha, 1 asist yaptı.
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