Selçuk İnan Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

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Selçuk İnan Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeşil-siyahlı ekip, bu kez de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu'yu gündemine aldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transferde gaza bastı. Selçuk İnan yönetimindeki kulüp, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusunu gözüne kestirdi.

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KOCAELİSPOR'DAN BERKAN KUTLU BOMBASI

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Kocaelispor, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Berkan için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak milli oyuncu hakkında kesin karar verilmediği öğrenildi.

Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta görev alan başarılı orta saha, 1 asist yaptı.

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