Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Yıldız oyuncuya öyle bir talip çıktı ki...

Fenerbahçe'de rekor bonservis ile transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Youssef En-Nesyri için sıcak bir gelişme yaşandı. Faslı santrfor oyuncusu için sürpriz bir takım devreye girdi.

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YOUSSEF EN-NESYRI ARABİSTAN KERVANINA KATILABİLİR

Africafoot'ta yer alan habere göre; Fransız kulüplerinin radarındaki Pierre-Emerick Aubameyang'ın ayrılığı sonrası forvet arayışına giren Al Qadsiah, rotasını Fenerbahçe'nin yıldızına çevirdi.

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Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için kollarını sıvadı.



FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ ÇOK BÜYÜK

Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri'nin ayrılığına izin vereceği bonservis bedeli de belli oldu. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için kapıyı 40 milyon eurodan açma kararı aldı.

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